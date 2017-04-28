Birleşmiş Milletler, Makedonya'da milletvekillerinin darbedilmesi ile ilgili demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddetin kabul edilemeyeceği açıklamasında bulundu



Birleşmiş Milletler (BM), Makedonya Meclisi Başkanlığı seçimi sonrası bazı vekillerin rehin alınıp darbedilmesine ilişkin, demokratik kurumlara ve halkın seçilmiş temsilcilerine yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu bildirdi.







BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Makedonya meclisinde yaşanan olayları büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek itidal çağrısında bulundu.







kaynak:habertürk