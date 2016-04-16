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bm'den kuzey kore'nin balistik füze fırlatmasına kınama

BM'DEN KUZEY KORE'NİN BALİSTİK FÜZE FIRLATMASINA KINAMA

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin Konsey kararlarının ihlali olduğunu belirterek, bu eylemi kınadı.

Tarih : 16 Nisan 2016, 09:26
Puan Ver : Bm'den Kuzey Kore'nin Balistik Füze Fırlatmasına Kınama(7/10)8


BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen basın bildirisinde, başarısız olsa bileKuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin Konsey'in 1718, 1874, 2087, 2094 ve 2070 sayılı kararlarının ihlali olduğu kaydedildi.



Kuzey Kore'nin eyleminin kınandığı ifade edilen bildiride, bu ülkeden benzer eylemlerden sakınması istendi.



Bildiride, Güvenlik Konseyi'nin, daha ileri önlemleri değerlendirme amacıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceği belirtildi.



Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim İl-sung'un doğumunun 104. yıl dönümünü kutlamak için yapılan füze fırlatma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı, ABD'nin Asya ülkelerindeki askeri üslerine ulaşma kapasitesine sahip olduğu ileri sürülen füzenin Japon Denizi'ne düştüğü belirtilmişti.








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