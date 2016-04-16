

BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen basın bildirisinde, başarısız olsa bileKuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin Konsey'in 1718, 1874, 2087, 2094 ve 2070 sayılı kararlarının ihlali olduğu kaydedildi.







Kuzey Kore'nin eyleminin kınandığı ifade edilen bildiride, bu ülkeden benzer eylemlerden sakınması istendi.







Bildiride, Güvenlik Konseyi'nin, daha ileri önlemleri değerlendirme amacıyla bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceği belirtildi.







Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim İl-sung'un doğumunun 104. yıl dönümünü kutlamak için yapılan füze fırlatma girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığı, ABD'nin Asya ülkelerindeki askeri üslerine ulaşma kapasitesine sahip olduğu ileri sürülen füzenin Japon Denizi'ne düştüğü belirtilmişti.