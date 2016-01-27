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bm'den israil'e sert tepki

BM'DEN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Ban Ki Moon, İsrail'in Filistin topraklarında uygulamakta olduğu yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin Filistin halkı ve uluslararası topluma hakaret olduğunu belirtti.

Tarih : 27 Ocak 2016, 09:11
Puan Ver : Bm'den İsrail'e Sert Tepki(8/10)6


Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, İsrail'in Filistin topraklarında uygulamakta olduğu yerleşim faaliyetlerini sürdürmesinin Filistin halkı ve uluslararası topluma hakaret olduğunu belirtti ve bu faaliyetlerin hemen durdurulması gerektiğini söyledi.



Ban Ki Moon, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda “Yarım yüzyılı bulan işgal altında, Filistinlilerin uğradığı ruhsal gerilim giderek artıyor. Her ne kadar bazen nefret ve aşırılığa varan davranışlara yol açsa da, baskı altında tutulan halkaların işgalciliğe karşı tepki göstermesi insanın doğasında vardır. İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamaları, Filistin devletinin varlığını sürdürmesini, Filistin halkının onurlu olarak yaşamasını tehlikeye atmaktadır” dedi. BM Genel Sekreteri, Filistinlilerin de kendi aralarındaki bölünmüşlüklere son vermeleri gerektiğinin altını çizdi ve Gazze ile Batı Şeria'yı yeniden birleştirmenin büyük öneme sahip olduğunu belirtti.



Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour da, İsrail'in işgal ile barış arasında bir seçim yapması gerektiğini söyledi. İsrail hükümetlerinin, işgalci ve sömürgeci politikalardan vazgeçmediğini belirten Mansour, “Uluslararası müdahale olmadan bu durumun değiştirilemeyeceği ortada” diye konuştu.








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