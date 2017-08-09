BM UYARDI: ABD VE KUZEY KORE ARASINDAKİ GERGİNLİK ENDİŞE VERİCİ
Birleşmiş Milletler, ABD ve Kuzey Kore arasında gerginliği tırmandıran agresif söylemlerin endişe verici olduğunu belirtti.
Nükleer çalışmalar ve balistik füze denemeleri yüzünden gerilen ABD-Kuzey Kore ilişkileri karşılıklı tehditlerle gündem olmaya devam ediyor. Konuyla ilgili BM'den açıklama geldi.
"TIRMANAN AGRESİF RETORİK SON DERECE ENDİŞE VERİYOR"
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Genel Sekreter süregelen durumdan ve tırmanan agresif retorikten son derece endişe duyuyor." dedi.
"YAPTIRIMLAR GERİLİMİ AZALTMAYA YÖNELİK BİR YOL HARİTASI"
Kore Yarımadası'nda gerginliğin azaltılması, barışçıl ve diplomatik çözüm için tüm girişimleri desteklediklerini ifade eden Dujarric, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde oy birliğiyle kabul edilen kararın gerginliği azaltmaya yönelik bir yol haritası olduğunu belirtti.
RUSYA'DAN ABDYE ÇAĞRI
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise iki ülke arasındaki retoriğin "kavgacı ve sert" olduğunu ancak askeri seçeneğin çözüm olmadığını belirterek, "Umarız ABD, diğer tarafı kışkırtacak ve tehlikeli eylemlere itecek her türlü hamleden kaçınır." diye konuştu.
BM'DEN KUZEY KORE'YE YAPTIRIM KARARI ÇIKMIŞTI
BM Güvenlik Konseyi, 5 Ağustos'ta nükleer faaliyetlerine ve füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması kararı almıştı.
ABD İLE KUZEY KORE ARASINDA KARŞILIKLI TEHDİTLER
Kuzey Kore, yaptırım kararı ardından ABD'ye sert tepki göstermiş, ABD Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore'yi, ülkesini tehdit etmeyi bırakmaya çağırarak, bu çağrıya kulak asılmazsa Pyongyang'ın ABD'nin öfkesiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti.
Kaynak: haberinburada
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