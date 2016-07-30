BM O ÜLKEYE ASKER GÖNDERİYOR
BM Güvenlik Konseyi, şiddeti ve insan hakları ihlallerini bastırmak için polis gücünü Burundi'ye gönderiyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa'nın hazırladığı insan hakları ihlallerini bastırmak için polis gücünün Burundi'de konuşlandırılmasını öngören yasa tasarısını yapılan oylamanın ardından kabul etti. 11 ülkenin “evet” oyuyla kabul edilen yasa tasarısına, Çin, Angola, Mısır ve Venezuela çekimser kaldı.
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