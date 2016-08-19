Birleşmiş Milletler 2010 yılında Haiti'de yaşanan ve 10 binden fazla kişinin ölmesine neden olan kolera salgınında resmi olarak rolü olduğunu kabul etti.



Orta Amerika ülkesi Haiti, 2010 yılında yaşanan depremin ardından başlayan kolera salgınıyla büyük bir yara almıştı. Deprem nedeniyle ülkede ölü sayısı 200 bini aşmış ve hemen ardından başlayan salgında ise 10 binden fazla kişi de hayatını kaybetmişti.







Salgın nedeniyle yaşanan ilk ölümlerin yardım için bölgeye giden BM gönüllülerinin kaldığı kampın hemen yakınında gerçekleşmeye başlaması, hastalığın yayılmasında BM'nin rolü üzerinde bir tartışma yaratmıştı. Birleşmiş Milletler gönüllülerinin Haiti'den bir önceki durağı kolera salgınıyla uğraşan Nepal'di.