

2013 yılında BM Genel Kurulu başkanlığı yapan ve BM'de söz sahibi kişilerden bir olan Ashe'nin tutuklanması, BM'de şok etkisi yarattı. ABD, Ashe'nin Çinli emlak şirketlerinden yıllar boyunca rüşvet aldığını saptandığını açıklarken, mahkeme kayıtlarına göre, Ashe'nin 1.3 doları aşkın rüşvet aldığı, New York'taki evine bir basketbol sahası yaptırdığı, Çinli emlak şirketlerinin sağladığı tatillere çıktığı belirtildi. BM 68. Dönem Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen ve 2004 yılından bu yana Antigua-Barbuda BM Daimi Temsilciliği yapan Ashe'nin, Çinli şirketlerden aldığı rüşvet karşılığında, etkisini ve çevresini kullanarak bu şirketlere değişik ülkelerde devlet ihaleleri alabilmeleri için devreye girdiği, rüşvet skandalının 2011'den başlayarak geçen yılın sonuna kadar sürdüğü açıklandı.







