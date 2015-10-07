BM GENEL KURULU ESKİ BAŞKANI RÜŞVETTEN TUTUKLANDI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu eski başkanı ve Antigua-Barbuda BM Daimi Temsilcisi John Ashe, rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla ABD'de tutuklandı.
2013 yılında BM Genel Kurulu başkanlığı yapan ve BM'de söz sahibi kişilerden bir olan Ashe'nin tutuklanması, BM'de şok etkisi yarattı. ABD, Ashe'nin Çinli emlak şirketlerinden yıllar boyunca rüşvet aldığını saptandığını açıklarken, mahkeme kayıtlarına göre, Ashe'nin 1.3 doları aşkın rüşvet aldığı, New York'taki evine bir basketbol sahası yaptırdığı, Çinli emlak şirketlerinin sağladığı tatillere çıktığı belirtildi. BM 68. Dönem Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen ve 2004 yılından bu yana Antigua-Barbuda BM Daimi Temsilciliği yapan Ashe'nin, Çinli şirketlerden aldığı rüşvet karşılığında, etkisini ve çevresini kullanarak bu şirketlere değişik ülkelerde devlet ihaleleri alabilmeleri için devreye girdiği, rüşvet skandalının 2011'den başlayarak geçen yılın sonuna kadar sürdüğü açıklandı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar