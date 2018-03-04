BM ÇUVALLARI ESAD'IN KATLETTİĞİ ÇOCUKLARIN KEFENİ OLDU!
Suriye'de rejim güçleri tarafından Doğu Guta'da, öldürülen masum çocuklar, Birleşmiş Milletler çuvallarına koyulup defnedildi.
Suriye'de rejim güçleri tarafından 5 yıldır abluka altında tutulan Doğu Guta'da, öldürülen masum çocukların kefeni Birleşmiş Milletler çuvalı oldu. İnsanın yüreğini burkan görüntü yetersiz BM politikalarına karşı "kefenli mesaj" olarak yorumlandı.
BM'YE KARŞI TEPKİLER BÜYÜYOR
Suriye'de rejim güçleri tarafından 5 yıldır abluka altında tutulan Doğu Guta'da düzenlenen saldırılarda siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Saldırıların devam etmesine yönelik ise Birleşmiş Milletler'e karşı tepkiler büyüyor.
"KEFENLİ MESAJ" OLARAK YORUMLANDI
Doğu Guta'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi karşısında BM'nin güçlü bir politika izlememesine tepki olarak rejim güçleri tarafından katledilen çocukların cesetleri BM çuvallarına sarıldı. Bu davranış BM'ye karşı "kefenli mesaj" olarak yorumlandı.
Kaynak: haberinburada
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