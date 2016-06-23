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bluetooth 5.0 geliyor

BLUETOOTH 5.0 GELİYOR

Teknolojinin bir çok alanında kullanılan Bluetooth teknolojisi, daha ileri bir seviyeye geçecek. Bluetooth 5.0 geliyor.

Tarih : 23 Haziran 2016, 09:50
Puan Ver : Bluetooth 5.0 Geliyor(7/10)5


Teknolojinin bir çok alanında kullanılan Bluetooth teknolojisi, daha ileri bir seviyeye geçecek. Bluetooth 5.0 geliyor.



Teknoloji her alanda gelişirken, Bluetooth teknolojisi de bu alanlardan biri olma yolunda ilerliyor. Bluetooth SIG grubu, Bluetooth 5.0 standardını geçtiğimiz hafta açıkladı. Dolaysıyla standart hakkında detaylı bilgiler de gelmeye başladı.



Bir çok alanda kullandığımız özellikle giyilebilir cihaz alanında kullanılan Bluetooth standardı, 5.0 sürümü menzil ve hız olarak oldukça iyi sonuçlar vaat ediyor. Gelen bilgilere göre menzilin 4 kat, hızın ise 2 kat artacağı söyleniyor. Standardın 300 metreye kadar etkili olacağı biliniyor. Bunun yanında veri transfer hızlarının da 100Mbps civarına ulaşması konuşuluyor.



En önemli özelliği duvarlardan daha etkili geçebilmesi ve iç mekanda daha etkin kullanılabilmesi. Bu da demek oluyor ki daha az kopma ve daha az gecikme. Ayrıca enerji tüketiminde de daha cimri olduğu söyleniliyor. Bluetooth 5.0 teknolojisinin en erken 2016 yılı sonlarında veya 2017 yılı başlarında hayata geçmesi bekleniyor.



Huawei P9 video inceleme







Etiketler: Bluetooth  50  Geliyor    haber

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