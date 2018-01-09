Blue International, Mavi Giyim'in yaklaşık yüzde 19.1'ini temsil eden 9.5 milyon adede kadar B grubu hisseleri yurtdışında yerleşik yatırımcılara, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da satışı için Goldman Sachs, Merrill Lynch ve İş Yatırım'ı yetkilendirdi.

PAY ORANI YÜZDE 27,4'E DÜŞECEK

KAP'a yapılan açıklamaya göre paylarının tamamının satılması halinde Blue International'ın şirketteki pay oranı yüzde 27.4'e gerileyecek. (Reuters)

Kaynak: haberinburada