BLUE INTERNATİONAL, MAVİ GİYİM'DEKİ HİSSELERİNİ SATIYOR
Blue International, Mavi Giyim'deki payını satışa çıkartıyor. Kurum, Mavi Giyim'deki yüzde 19,1 payının toptan satışlar pazarında satışı için 3 kuruma yetki verdi.
Blue International, Mavi Giyim'in yaklaşık yüzde 19.1'ini temsil eden 9.5 milyon adede kadar B grubu hisseleri yurtdışında yerleşik yatırımcılara, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da satışı için Goldman Sachs, Merrill Lynch ve İş Yatırım'ı yetkilendirdi.
PAY ORANI YÜZDE 27,4'E DÜŞECEK
KAP'a yapılan açıklamaya göre paylarının tamamının satılması halinde Blue International'ın şirketteki pay oranı yüzde 27.4'e gerileyecek. (Reuters)
Kaynak: haberinburada
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