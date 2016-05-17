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blizzard'dan overwatch hilekarlarına daimi men!

BLİZZARD'DAN OVERWATCH HİLEKARLARINA DAİMİ MEN!

Overwatch'un beta versiyonu, dünyadaki pek çok oyun müdaviminin gönlünü fethetti. Amerikalı oyun devi Blizzard'ın son açıklaması ise yapımda, hile yapımlara hiçbir şekilde anlayış gösterilmeyeceği yönünde.

Tarih : 17 Mayıs 2016, 10:36
Puan Ver : Blizzard'dan Overwatch Hilekarlarına Daimi Men!(10/10)12


Overwatch'un beta versiyonu, dünyadaki pek çok oyun müdaviminin gönlünü fethetti. Amerikalı oyun devi Blizzard'ın son açıklaması ise yapımda, hile yapımlara hiçbir şekilde anlayış gösterilmeyeceği yönünde.



24 Mayıs 2016'da raflardaki yerini alacak Overwatch'un beta sürümü de, milyonlarca kullanıcıyı içinde barındıran bir hayran kitlesine hitap ediyor. Ne var ki, oyunun beta sürümünde bile gerek üçüncü parti yazılımlarla, gerekse geleneksel kod yazma yöntemleriyle hile yapmaya çalışanlar mevcuttu. Blizzard, kendisine yöneltilen uyarı e-postalarına ve merkezine yönelen telefonlara cevap verme kararı aldı. Pek çok Overwatch oyuncusu, hile yapan kişilerden şikayetçiydi.



Blizzard, son derece sert ve keskin bir uyarıda bulundu: Hile teşebbüsünde bulunanlar affedilmeyecek. Üstelik bu kişiler, Blizzard sunucularından ömür boyu uzaklaştırılacak. Uyarı olmayacak, sarı kart olmayacak. “Kenara çekil de biraz dinlen” politikası güdülmeyecek. Hileye, garip uygulamalara veya kötü niyetli alt metinlere prim tanıyan herhangi bir kişi, bir daha çevrim içi Blizzard oyunlarından faydalanamayacak. Sahtecilik eyleminde bulunan kişinin verileri, hacks@blizzard.com'a ışık hızıyla yollanacak.



Blizzard ilk defa bu kadar keskin çizgiler çekse de, kesinlikle yalnız değil. Valve aynı yapıyı Steam'den pazarlanan tüm oyunlar için geçerli kılmak niyetinde. Son Street Fighter oyunlarında canı çok yanan Capcom da, benzer bir uygulamayı yürürlüğe sunmaya hazırlanıyor. Diğer bir oyun devi Ubisoft da, “Dürüst oyun” ilkesini Tom Clancy's The Division'da fiilen hayata geçiriyor.



Mark Hamill, Squadron 42 için Görüşme Yürütüyor!








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