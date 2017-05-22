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blizzard müjdeyi verdi: overwatch ücretsiz oluyor

BLİZZARD MÜJDEYİ VERDİ: OVERWATCH ÜCRETSİZ OLUYOR

Eğer Overwatch oynamak istiyor ancak henüz satın almadıysanız Blizzard müjdeyi verdi: Overwatch ücretsiz oluyor. Etkinlik hakkındaki detaylar burada.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 11:59
Puan Ver : Blizzard Müjdeyi Verdi: Overwatch Ücretsiz Oluyor(9/10)7


Eğer Overwatch oynamak istiyor ancak henüz satın almadıysanız Blizzard müjdeyi verdi: Overwatch ücretsiz oluyor. Etkinlik hakkındaki detaylar burada.



Son zamanların sevilen çok oyunculu FPSoyunu Overwatch, çıkışının birinci yılını kutlamaya hazırlanıyor. 24 Mayıs 2016′da oyuncularla buluşan yapım, aldığı olumlu eleştiriler ve oyundaki karakterleri ile oldukça beğenilmişti. Ancak oyunun herhangi bir ücretsiz sürümü yoktu. Dolayısıyla oyunu oynamak isteyenler satın almak zorundaydı. Blizzard, Overwatchbirinci yıl kutlamasışerefine güzel haberi verdi: Overwatch ücretsiz oluyor.



Tabii ki bu oyunun tamamen ücretsiz olacağı anlamına gelmiyor. Sevilen FPSoyunu, 26 – 29 Mayıstarihleri arasında 4 günboyunca ücretsiz oynanabilecek. Ücretsiz oynanabilecek platformlarda ise kısıtlama yok. Playstation 4, Xbox Oneve PCkullanıcıları bu tarihler arasında oyunu ücretsiz olarak oynayabilecek. Diğer örneklerinde olduğu gibi oyunu ilk kez oynayıp beğenenler, satın almak isterlerse kariyerlerine ve ilerlemelerine kaldıkları yerden devam edebilecek.



Blizzard'danyapılan açıklamada, “ücretsiz oynama dönemi boyunca Overwatch'u 24 karakterlik tam kadrosuve 14 haritasıile sunacağız. Hızlı oyun, özelleştirilmiş oyun, arcadegibi oyun modları oynanabilir olacak. Oyuncular, seviye atlayabilecek, özelleştirme opsiyonları açabilecek ve lootkutularıbulabilecek.” denildi.



Siz de Overwatch'u ücretsiz olarak oynamak istiyorsanız bu tarihlerde platformlarınızın dijital mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın. Overwatch, Playstation 4, Xbox Oneve PCplatformlarında bulunuyor.



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