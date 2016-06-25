

BlackBerry Yönetim kurulu Başkanı John Chen, firmanın yeni modeller üretmeyi sürdüreceğini açıklarken, çok da iddialı ifadeler kullanmaktan kaçındı.



Amerika'nın eski bir numaralı akıllı telefon üreticisi, efsanevi BlackBerry, inanılmaz bir gerileme sürecinde. Çağa, rakipleri Apple, Samsung ve LG kadar iyi uyum sağlamayan Kanadalı şirket, belki de resmi tasfiyeden önceki son yıllarını yaşıyor.



BlackBerry Yönetim kurulu Başkanı John Chen, önümüzdeki dokuz ay içinde iki adet yeni model üreteceklerini duyurdu. İki cihaz da orta sınıfta konumlandırılacak. BB'nin ilk Android telefonu Priv'den (Private yani Mahremiyet tanımına göndermede bulunuluyor) daha ucuza satın alınabilecek orta sınıf telefonlar, Priv ile aynı güvenlik sistemine sahip olacak.



Yönetim kurulu Başkanı John Chen, yakın gelecekte, herhangi bir amiral gemisi telefon üretilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Bu, pek çok analist tarafından malumun ilanı olarak nitelendiriliyor. Aslında Priv için “Tabuttaki son çivi” ifadelerini kullanan analistlerle bile mevcuttu. Ne olsa Android ile güçlendirilmiş cihaz, istenen başarıyı elde edemedi.



Kanadalı şirketin gelirleri, 2016 yılının ilk üç ayında 698 milyon dolardan 400 milyon dolara geriledi. Bu da yaklaşık yüzde 40'lık bir düşüşe tekabül ediyor. Çin'deki satışlarda dramatik ölçüde geriledi. Uzak Doğu pazarında yüzde 8'lik bir düşüş yaşandı.



Maalesef, pek çok kullanıcının ilk göz ağrısı, yalnızca üç ayda 700 milyon dolar civarında zarar etti. 2015'deki rakamlar, 60 milyon dolarlık karla az da olsa umut vericiydi. Bu kar rakamları istikrarlı bir şekilde sürse, bugün çok daha farklı şeylerden bahsedebilirdik.



Bu nereye kadar böyle devam edebilir? İnanın bilmiyoruz. İktisadi konularda veya borsacılıkta fazla iddialı sayılmayız ama şirketin gelir-gider tablosunda, denklik kısmında 3.5 milyar dolar eksi görünüyor.



Umarız BB'nin yeni modelleri, yüksek satış rakamlarına ulaşabilir ve şirket, bir kez daha iflastan kurtulabilir. En iyi dileklerimizi, bizim için hala efsane olan BB'nin tekrar yükselmesi için sunuyoruz.



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