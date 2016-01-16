O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

blackberry'nin kilidi kırıldı!

BLACKBERRY'NİN KİLİDİ KIRILDI!

Netherlands Forensic Institute'ün yakın zamandaki bir raporuna göre Enstitü, PGP sahibi BlackBerry cihazlarından, Şifreli verilere ulaşmayı başardı. Kullanılan teknikler tam olarak açıklanmamış olsa da CelleBrite'ten tarzı bir aracın kullanıldığı söylendi.

Tarih : 16 Ocak 2016, 10:41
Puan Ver : Blackberry'nin Kilidi Kırıldı!(9/10)5


Netherlands Forensic Institute'ün yakın zamandaki bir raporuna göre Enstitü, PGP sahibi BlackBerry cihazlarından, Şifreli verilere ulaşmayı başardı. Kullanılan teknikler tam olarak açıklanmamış olsa da CelleBrite'ten tarzı bir aracın kullanıldığı söylendi.



Bir diğer Olası seçeneklerden biri de Araştırmacıların; bir Bellek Dökümü sayesinde Şifrelere ulaşma ihtimali.



Ancak bunun için genellikle Telefonun Anakartından bir bellek çipine ihtiyaç duyulur. BlackBerry model Telefonlar, Standart olarak güvenli bir Mesajlaşma sistemine sahip; ancak bazı Modelleri için bu geçerli olmayabiliyor.



PGP-Şifrelemeli E-Posta sayesinde bazı Özel Modeller, daha da Güvenli bir hâle de getirilebiliyor. Ayrıca Polisin bu BlackBerry'leri kırabilmesi için Fiziksel Erişime de sahip olması gerekiyor.



Yine bu Yöntemlerin güvenilirliği de tartışmalı gözüküyor. Her PGP Sisteminin de bu Yöntemle kırılabileceği kesin değil.



Örneğin GhostPGP, etkilenmediğini iddia etti. Tabii ki eğer Güvenlik için özel bir BlackBerry aldıysanız sadece bu olasılıkların bile sizi mutlu etmeyeceği kesin. Konuyla ilgili yeni bilgiler edindiğimiz de bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.



Xiaomi Mi5 Ucuz olacak mı olmayacak mı?






Etiketler: Blackberry  Nin  Kilidi  Kırıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER