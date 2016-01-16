Netherlands Forensic Institute'ün yakın zamandaki bir raporuna göre Enstitü, PGP sahibi BlackBerry cihazlarından, Şifreli verilere ulaşmayı başardı. Kullanılan teknikler tam olarak açıklanmamış olsa da CelleBrite'ten tarzı bir aracın kullanıldığı söylendi.



Netherlands Forensic Institute'ün yakın zamandaki bir raporuna göre Enstitü, PGP sahibi BlackBerry cihazlarından, Şifreli verilere ulaşmayı başardı. Kullanılan teknikler tam olarak açıklanmamış olsa da CelleBrite'ten tarzı bir aracın kullanıldığı söylendi.



Bir diğer Olası seçeneklerden biri de Araştırmacıların; bir Bellek Dökümü sayesinde Şifrelere ulaşma ihtimali.



Ancak bunun için genellikle Telefonun Anakartından bir bellek çipine ihtiyaç duyulur. BlackBerry model Telefonlar, Standart olarak güvenli bir Mesajlaşma sistemine sahip; ancak bazı Modelleri için bu geçerli olmayabiliyor.



PGP-Şifrelemeli E-Posta sayesinde bazı Özel Modeller, daha da Güvenli bir hâle de getirilebiliyor. Ayrıca Polisin bu BlackBerry'leri kırabilmesi için Fiziksel Erişime de sahip olması gerekiyor.



Yine bu Yöntemlerin güvenilirliği de tartışmalı gözüküyor. Her PGP Sisteminin de bu Yöntemle kırılabileceği kesin değil.



Örneğin GhostPGP, etkilenmediğini iddia etti. Tabii ki eğer Güvenlik için özel bir BlackBerry aldıysanız sadece bu olasılıkların bile sizi mutlu etmeyeceği kesin. Konuyla ilgili yeni bilgiler edindiğimiz de bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.



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