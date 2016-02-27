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blackberry'den apple'a destek

BLACKBERRY'DEN APPLE'A DESTEK

BlackBerry, FBI ile sorun yaşayan Apple'a destek çıktı. Kanadalı telefon üreticisi, benzer bir durumda kendilerinin de FBI'a olumsuz yanıt vereceğini açıkladı.

Tarih : 27 Şubat 2016, 10:02
Puan Ver : Blackberry'den Apple'a Destek(10/10)11


BlackBerry, FBI ile sorun yaşayan Apple'a destek çıktı. Kanadalı telefon üreticisi, benzer bir durumda kendilerinin de FBI'a olumsuz yanıt vereceğini açıkladı.



Amerikalı teknoloji devi Apple ve FBI arasındaki anlaşmazlık, teknoloji dünyasının gündeminde yer almaya devam ediyor. Birçok politikacı bilinen bir teröristin telefonunu hacklemeyi reddettiği için Apple'a yüklenirken, teknoloji firmaları ise Apple'a destek çıkıyor. Apple'ın kullanıcı haklarını çiğnememe konusundaki ısrarında haklı olduğunu düşünen firmalara bir yenisi daha eklendi. Amerikalı teknoloji devine destek bu kez de BlackBerry‘den geldi.



Geliştirdiği güvenli işletim sistemleri ve şifreleme yöntemleriyle tanınan Kanadalı telefon üreticisi BlackBerry, Apple ve FBI arasındaki anlaşmazlıkta Apple'a hak verdi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Marty Beard konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendilerinin de FBI için bir arka kapı oluşturmayacaklarını söyledi. Bu konuda son derece kararlı olduklarını belirten yönetici, son aylarda Pakistan'da yaşadıkları sıkıntıları sorunlarına buna örnek gösterdi. Beard'a göre Pakistan yönetiminden gelen istekler yüzünden şirket neredeyse ülkeden tamamen çekilme noktasına gelmiş durumda.



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Etiketler: Blackberry  Den  Apple  A  Destek    haber

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