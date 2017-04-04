

Son yılların şanssız firmalarından BlackBerry'nin denemeleri sürüyor. BlackBerry'den Android tablet gelebilir.



Bir zamanların iş dünyasına hitap eden telefonlarıyla konuşulan markası BlackBerry'ninşansı, donanım konusunda pek iyi gitmiyordu. Firma, akıllı telefonlarının satışlarda dip yapmasıyla yeni bir strateji geliştirmişti. Firma, ismini ve logosu lisanslayarak diğer şirketlere kendi adını ve logosunu kullanan cihazlar yapma ortaklığı sunmuştu. Artık kendi başına donanım pazarında olmayan Kanadalı firmanın partnerlerinden birisi Androidtablet yapma düşüncesinde. Bu gelişme ışığında BlackBerry'den Android tabletgelebilir.



BlackBerry, yıllar önce tablet dünyasında da şansını denemişti. Firmanın ürettiği BlackBerry PlayBook, firmanın beklentilerini karşılayamadı. Tablet, BlackBerry'nin kendi işletim sistemini kullanıyordu.



BlackBerry CEO'su John Chen, firmanın finansal toplantısında, partnerlerinden birinin Android tablet üretme olasılığı olduğunu söyledi. Chen ayrıca, Nesnelerinİnternetiçözümüyle firmanın lisans programının ikinci aşamasının genişleyebileceğini belirtti.



Firmanın CEO'su, BlackBerry'nin tüm ortaklarıyla yakın çalışarak, insanların cihazlardan bekledikleri güvenlik düzeyinin arttırılmasını sağladığına değindi.



BlackBerry markalı Android tabletşimdilik sadece bir olasılıktan ibaret. Detayların gelmesi durumunda tabletin akıbetini sizlerle paylaşacağız.



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