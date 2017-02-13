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blackberry, şirketler için güvenli mesajlaşma sistemi üretti

BLACKBERRY, ŞİRKETLER İÇİN GÜVENLİ MESAJLAŞMA SİSTEMİ ÜRETTİ

Mobil yazılım geliştirme alanında ün yapmış şirketlerden biri olan BlackBerry şimdi de şirketler için BBM Enterprise SDK uygulaması ile geliyor.

Tarih : 13 Şubat 2017, 09:18
Puan Ver : Blackberry, Şirketler İçin Güvenli Mesajlaşma Sistemi Üretti(9/10)11


Mobil yazılım geliştirme alanında ün yapmış şirketlerden biri olan BlackBerry şimdi de şirketler için BBM Enterprise SDK uygulaması ile geliyor.



Teknoloji dünyasında bir zamanlar fırtınalar estiren şirketlerden biri olan BlackBerry son zamanlarda yapıtığı yazılımlar ile gündemde. Şimdi de şirketlerin güvenlik sorunlarına çözüm olacak olan, BBM Enterprise SDK adı altında bir güvenli mesajlaşma sistemi ile geliyor. Şirketler yazışmalarında bu güvenli yazılım ağını kullanarak güvenlik ve gizliliklerinde bir adım önde olacaklar.



Video ve ses iletiminin yanında toplu mesajlaşma ile güvenli ağda oldukça rahat bir kullanım sunan yazılım, kullanıcıların gönderdikleri mesajları düzenleyebilmenin yanında, silebilme, alıntı yapabilme ve mesajların takip etme ile çok kritik görevleri üstleniyor.



Üretici şirket ise yazılımın fiyatı ve kararlı sürümün ne zaman olacağı hakkında ise henüz net bir bilgi paylaşmadı.



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