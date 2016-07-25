

BlackBerry Rome modeli tekrar gündeme geldi. Yeni telefon Geekbench isimli performans testi uygulamasının internet sitesinde görüldü.



Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerry, son günlerde sıkça gündeme geliyor. Firma bu sefer söylentileri uzun süre önce ortaya çıkmış bir modeliyle tekrar karşımızda.



BlackBerry Rome Geekbench puanıyla karşımızda!



Geekbench isimli performans testi uygulamasının internet sitesinde listelenen BlackBerry Rome modeline ait detayları aşağıdaki görselde bulabilirsiniz. Geekbench puanına göre telefon tek çekirdekte 875, çoklu çekirdekte ise 2630 puan almayı başarmış.



Söz konusu bu puanlar üst seviye bir model olmayacağına işaret ediyor. Orta segment olarak tanımlayabileceğimiz cihaz, fiyat avantajı ile kullanıcıların karşınıza çıkacak. Telefonun beklenen satış fiyatı 300 doların altında.



Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemi, 1.44 GHz hıza sahip 6 çekirdekli Qualcomm yongası ve 3 GB RAM ile birlikte görüntülenen telefonun model numarası STV100-3 olarak dikkat çekiyor.



Model numarasından yola çıkarak bu cihazın “Rome” ismiyle anılan telefon olduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan BlackBerry Priv modeli STV100-1 model numarasına sahipti. Benzer şekilde BlackBerry Hamburg modeli ise STH100-2 model numarasına sahip olacak. Alcatel ile işbirliğine giden firmanın yeni modellerini önümüzdeki hafta itibariyle duyurması bekleniyor.



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