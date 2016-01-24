Şirketin CEO'su John Chen şu açıklamalarda bulunmuştu: “Yeni model Telefonumuz BlackBerry, bu yıl 31 Ülke'de satışa çıkacak” Ama Telefonun; hangi Ülkelerde ve ne zaman satışa çıkacağını bizlere söylememişti.



Gelen bilgilere göre Priv, ilk önce Hindistan'da ortaya çıkacak. Şirketin ilk Android İşletim Sistemli Telefonu olacak olan Priv, Dünyanın en Güvenli Telefonu Unvanına ise piyasaya çıkar çıkmaz sahip olacak. Konuyla ilgili bilgileri fonearena Sitesinden aldık.



BlackBerry Priv Şu Özelliklere Sahip Olacak



BlackBerry Priv, 6 Çekirdekli 1.8 GHz hızında çalışan Qualcomm'un Snapdragon 808 Yongasetine sahip olacak.



Snapdragon 808 Yongasetine; Adreno 418 Grafik İşlemcisi eşlik edecek. 3 GB Ana Bellek, Priv'de yer alacak.



32 GB Dâhili Depolama Alanına sahip olan Telefon, Micro-SD Kart Girişine sahip. Micro-SD Kart Girişi ile Telefonun Depolama Alanını 2 TB'ye kadar arttırabilirsiniz.



Otomatik Netleme Özelliğine sahip 18 Megapiksellik Arka Kamera'ya, 5 Megapiksellik Ön Kamera eşlik ediyor.



Kameralar; 4K Fotoğraf ve Video çekiyor. 4G LTE, Bluetooth 4.1, USB 2.0, NFC: “Yakın Alan İletişimi” ve GPS ile AGPS de Telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.



3410 mAh Batarya, Cihaza güç katıyor. 5.43 inçlik Kapasitif Dokunmatik Ekran 2K yani QHD: “2560×1440” Çözünürlüğüne sahip.