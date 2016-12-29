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blackberry mercury görselleri sızdırıldı

BLACKBERRY MERCURY GÖRSELLERİ SIZDIRILDI

BlackBerry son zamanlarda akıllı telefon piyasasına farklı şekillerde yaklaşıyor. Bu adımlardan en sonuncusunda Mercury kod adlı kavisli ekrana sahip telefon olarak gerçekleşecek.

Tarih : 29 Aralık 2016, 10:25
Puan Ver : Blackberry Mercury Görselleri Sızdırıldı(10/10)9


BlackBerry son zamanlarda akıllı telefon piyasasına farklı şekillerde yaklaşıyor. Bu adımlardan en sonuncusunda Mercury kod adlı kavisli ekrana sahip telefon olarak gerçekleşecek.



 



BlackBerry, son zamanlarda akıllı telefon pazarında üretim ayağı olarak farklı stratejiler yapmaya başladı. Şirket bu doğrultuda üretim lisansını Çinli TCL firmasına devrederek bir ortaklığa gitti. Bu ortaklığın meyvelerini CES 2017 fuarında görücüye çıkaracak. Bunlardan en önemlisi olarak da kavisli ekrana sahip Mercury kod adlı telefon işaret ediliyor.



BlackBerry Mercury modelinin tasarımına baktığımızda fiziksel klavyenin ön kısma yerleştirildiği gözümüze çarpıyor. Bu tasarımın en önemli nedeni ise telefonda incelik yakalanmak istenmesi olarak gözüküyor. Ama bu doğrultuda telefon ekranında ise 4.5 inç ile küçülme yaşanması kaçınılmaz oluyor. Bunun yanında da yeni ürün, boşluk tuşuna bir parmak izi okuyucu ilave biyometrik  okuyucu eklenerek buna sahip olan ilk telefon olma özelliği kazanıyor.



Donanım olarak ise  Snapdragon 821 yonga seti ve 6GB LPDDR4 RAM ile geleceği düşünülen cihazın ise kamera, ekran ve diğer bileşenleri  konusunda şimdilik net bilgiler bulunmuyor.



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Etiketler: Blackberry  Mercury  Görselleri  Sızdırıldı    haber

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