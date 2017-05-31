BLACKBERRY KEYONE SATIŞLARI NE DURUMDA?
BlackBerry Keyone geçtiğimiz hafta önsiparişe sunuldu. Peki BlackBerry'nin yeni amiral gemisinin satışları ne durumda? TLC Communications başkanı bu soruyu cevapladı.
BlackBerry Keyone geçtiğimiz hafta önsiparişe sunuldu. Peki BlackBerry'nin yeni amiral gemisinin satışları ne durumda? TLC Communications başkanı bu soruyu cevapladı.
Bildiğiniz gibi Kanadalı telefon üreticisi BlackBerry, yeni amiral gemisi Keyone'ı bir süre önce resmen tanıttı. 31 Mayıs'ta ABD ve Kanada'da satışa çıkacak telefon bir süredir önsiparişe açılmış durumda. Peki BlackBerry Keyone satışları şu ana kadar nasıl seyretti? Kanadalı telefon şirketi Rogers'a göre Keyone satışları oldukça iyi.
BlackBerry Keyone, Rogers'ta bugüne kadar en çok önsipariş alan BlackBerry telefonu oldu. Bu bilgi TLC Communications Başkanı Steve Cistulli tarafından paylaşıldı. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Keyone'a ilginin oldukça yoğun olduğunu söyleyen Steve Cistulli, bugüne kadar hiçbir BlackBerry modeli için bu kadar sipariş almadıklarını söyledi. Kanada ve ABD'de 31 Mayıs'ta satışa çıkacak telefon yaklaşık 500 dolara raflardaki yerini alacak.
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