Şubat ayında tanıtılan BlackBerry KEYone nihayet raflardaki yerini aldı. Telefon Avrupa'da satışa sunuldu. Böylece telefonun Avrupa fiyatı da belli oldu.



BlackBerry markası taşıyan telefonları çıkaran TCL Communications, yeni telefonu BlackBerry KEYone'ı şubat ayında düzenlenen Mobile World Congress'te tanıtmıştı. Aradan geçen zamanda telefonun Avrupa'ya gelişi için birçok tarih verildi ama bu tarihler bir türlü tutmadı. En son açıklanan resmi tarih de ertelendi. Ancak sonunda beklenen gün geldi ve BlackBerry'nin yeni telefonu raflardaki yerini aldı.



BlackBerry KEYone'ın satışa çıktığı ilk Avrupa ülkesi Birleşik Krallık oldu. Telefon Birleşik Krallık'ta 499 Pound'a satışa sunuldu. Böylece Avrupa'ya giriş yapan KEYone'ın kısa sürede diğer Avrupa ülkelerinde de satışa çıkması bekleniyor. Bu Avrupa ülkelerini Orta Doğu ve Afrika ülkeleri izleyecek. BlackBerry'nin yeni telefonu Kuzey Amerika'da ise 31 Mayıs'ta satışa çıkacak. Fiziksel QWERTY klavyesi ile eski BlackBerry telefonlarını hatırlayan KEYone'ın nasıl karşılanacağı önümüzdeki günlerde göreceğiz.