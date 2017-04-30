Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

blackberry keyone raflardaki yerini aldı

BLACKBERRY KEYONE RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

Şubat ayında tanıtılan BlackBerry KEYone nihayet raflardaki yerini aldı. Telefon Avrupa'da satışa sunuldu. Böylece telefonun Avrupa fiyatı da belli oldu.

Tarih : 30 Nisan 2017, 12:40
Puan Ver : Blackberry Keyone Raflardaki Yerini Aldı(10/10)7


BlackBerry markası taşıyan telefonları çıkaran TCL Communications, yeni telefonu BlackBerry KEYone'ı şubat ayında düzenlenen Mobile World Congress'te tanıtmıştı. Aradan geçen zamanda telefonun Avrupa'ya gelişi için birçok tarih verildi ama bu tarihler bir türlü tutmadı. En son açıklanan resmi tarih de ertelendi. Ancak sonunda beklenen gün geldi ve BlackBerry'nin yeni telefonu raflardaki yerini aldı.



BlackBerry KEYone'ın satışa çıktığı ilk Avrupa ülkesi Birleşik Krallık oldu. Telefon Birleşik Krallık'ta 499 Pound'a satışa sunuldu. Böylece Avrupa'ya giriş yapan KEYone'ın kısa sürede diğer Avrupa ülkelerinde de satışa çıkması bekleniyor. Bu Avrupa ülkelerini Orta Doğu ve Afrika ülkeleri izleyecek. BlackBerry'nin yeni telefonu Kuzey Amerika'da ise 31 Mayıs'ta satışa çıkacak. Fiziksel QWERTY klavyesi ile eski BlackBerry telefonlarını hatırlayan KEYone'ın nasıl karşılanacağı önümüzdeki günlerde göreceğiz.








Etiketler: Blackberry  Keyone  Raflardaki  Yerini  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER