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blackberry keyone fiyatı belli oldu

BLACKBERRY KEYONE FİYATI BELLİ OLDU

Kanadalı akıllı telefon üreticisinin geçtiğimiz Pazar start alan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı BlackBerry KEYone, fiyatıyla el yakacak.

Tarih : 06 Mart 2017, 11:25
Puan Ver : Blackberry Keyone Fiyatı Belli Oldu(10/10)8


Kanadalı akıllı telefon üreticisinin geçtiğimiz Pazar start alan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı BlackBerry KEYone, fiyatıyla el yakacak.



Geçtiğimiz hafta düzenlenen dünyanın en büyük mobil iletişim fuarıMobil Dünya Kongresibir çok yeni akıllı telefona ev sahipliği yaptı. Bu telefonlardan birisi de BlackBerry KEYonemodeliydi.



Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerrytarafından geliştirilen KEYone, orta segmente hitap eden özellikleri ile ön plana çıkıyordu. Dilerseniz KEYone'ın özelliklerini kısaca bir hatırlayalım.



KEYonegücünü Qualcommtarafından üretilen Snapdragon 625yonga setinden alıyor. 3GB RAM'le desteklenen sistem, 3200 mAh gücünde ortalama bir bataryadan besleniyor. 12MP'lik ana kameraya 8MP'lik ön kameranın eşlik ettiği telefonun ekranı ise 4.5 inç. BlackBerry KEYone'ı türevi modellerden ayıran en önemli özelliği ise ekranın hemen altında bulunan fiziksel klavyesi.



BlackBerry, KEYone'ı tanıttığı zaman Amerika ve Kanada fiyatlarına ilişkin ufak bir bilgilendirme de bulunmuş fakat cihazın kıta dışındaki fiyat etiketine dair bilgi vermemişti.



KEYonegeçtiğimiz gün, ilk defa Amerika kıtası dışarısında da listelendi. Hindistan'da bir perakende zinciri tarafından listelenen telefon için tam 599 dolarlık etiket fiyatı belirlendi. Bu miktarın tahmin edilenin bile çok üzerinde olduğu açık ve net.



Zira MWCkapsamında duyurulan amiral gemisi modelleri bile bu kadar pahalı değil. Bu paraya üst sınıf bir telefon alabilecekken sırf BB logosu taşıyor diye 600 dolar vermek pek de akıl karı bir iş gibi durmuyor.



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