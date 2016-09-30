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blackberry intihar etti!

BLACKBERRY İNTİHAR ETTİ!

2009-2010'lu yıllarda, Amerika Birleşik Devletlerinin ve tabii ki anayurdu Kanada'nın en çok satan markası olan BlackBerry, akıllara durgunluk veren bir gerileme yaşadı ve iflasın eşiğine geldi. Son haberler, maalesef telefon üreticisinin, son demlerini yaşadığı yönünde.

Tarih : 30 Eylül 2016, 10:54
Puan Ver : Blackberry İntihar Etti!(0/10)


2009-2010'lu yıllarda, Amerika Birleşik Devletlerinin ve tabii ki anayurdu Kanada'nın en çok satan markası olan BlackBerry, akıllara durgunluk veren bir gerileme yaşadı ve iflasın eşiğine geldi. Son haberler, maalesef telefon üreticisinin, son demlerini yaşadığı yönünde.



Geçmişimizin efsaneleri bir bir silinip gidiyor. BlackBerry; artık akıllı telefon cihazları için parça üretmeyeceğini, sosyal medya hesabından duyurdu. Şirket, bundan böyle yeni akıllı telefonda üretmeyecek.



BlackBerry Yönetim Kurulu Başkanı John Chen, “Artık ek mobil parçalar üretmeyeceğiz. Maalesef akıllı telefon dünyasından da çekiliyoruz. Elbette, piyasadaki telefonlarımız için teknik destek vermeyi sürdüreceğiz. Fakat artık öncelikle hedefimiz; uygulama geliştirme, güvenlik yazılımları programlama ve benzer uygulamalar ile kullanıcılarımıza hizmet vermek olacak.” ifadelerini kullandı.



Rivayetlere bakılırsa, Microsoft ile ortak projeler geliştirmeyi düşünen Kanadalı Şirketin, bu amacı da boşa çıktı. Microsoft, Windows 10 Mobile işletim sistemini, daha önce sıkça paylaştığı OS'yi, köklü üretici ile paylaşmaya artık sıcak bakmıyor. Nasıl baksın ki sorusunu sormadan edemiyoruz. Kanadalı “eski dev” sadece 2016 yılının ilk yarısında 350 milyon dolara yakın zarar etti.



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Etiketler: Blackberry  İntihar  Etti    haber

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