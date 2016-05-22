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blackberry hamburg'un teknik özellikleri

BLACKBERRY HAMBURG'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefon pazarından umduğunu bulamayan BlackBerry yeni telefonu BlackBerry Hamburg ile piyasada ses getirmek istiyor.

Tarih : 22 Mayıs 2016, 12:05
Puan Ver : Blackberry Hamburg'un Teknik Özellikleri(7/10)4


Bu sene BlackBerry tarafından piyasaya sürülecek 2 telefondan birisi olan BlackBerry Hamburg'un teknik özellikleri ortaya çıktı.



Cihazın 1080×1920 çözünürlüğe sahip 5.2 inç ekran tercih etmesi bekleniyor. İşlemci tercihi ise sekiz çekirdekli 1.5GHz hızında Snapdragon 615 yonga seti ve Adreno 405 GPU tercih edilmiş. Bunların yanısıra 3GB RAM ve 16GB dahili depolamaya sahip olacağı  söyleniyor. Ön kamera için 8MP, arka kamera için ise 12MP kullanılmış. İşletim sistemi olarak  Android 6.0.1 hazır halde gelecek.



Cihazın tasarımına gelecek olursak BlackBerry Z30'a benzeyecek olan cihaz tamamiyle dokunmatik yapıya sahip olacak.



Sonuç olarak ilk Android telefonunu olan BlackBerry Priv ile hayal kırıklığına uğrayan şirket bu hayal kırıklığını 300-400 dolar bandında olan fiyat performans telefonuyla düzeltmek istiyor.








Etiketler: Blackberry  Hamburg  Un  Teknik  Özellikleri    haber

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