

Bu sene BlackBerry tarafından piyasaya sürülecek 2 telefondan birisi olan BlackBerry Hamburg'un teknik özellikleri ortaya çıktı.



Cihazın 1080×1920 çözünürlüğe sahip 5.2 inç ekran tercih etmesi bekleniyor. İşlemci tercihi ise sekiz çekirdekli 1.5GHz hızında Snapdragon 615 yonga seti ve Adreno 405 GPU tercih edilmiş. Bunların yanısıra 3GB RAM ve 16GB dahili depolamaya sahip olacağı söyleniyor. Ön kamera için 8MP, arka kamera için ise 12MP kullanılmış. İşletim sistemi olarak Android 6.0.1 hazır halde gelecek.



Cihazın tasarımına gelecek olursak BlackBerry Z30'a benzeyecek olan cihaz tamamiyle dokunmatik yapıya sahip olacak.



Sonuç olarak ilk Android telefonunu olan BlackBerry Priv ile hayal kırıklığına uğrayan şirket bu hayal kırıklığını 300-400 dolar bandında olan fiyat performans telefonuyla düzeltmek istiyor.