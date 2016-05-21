

Yeni ve gizemli BlackBerry Hamburg modelinin teknik özellikleri GFXBench'te ortaya çıktı. Telefonun detayları sizlerle.



Geçtiğimiz ay BlackBerry, iki yeni Android işletim sistemli telefon duyuracağının bilgisini vermişti. BlackBerry Hamburg ve BlackBerry Rome olarak adlandırılan bu telefonlardan birinin detayları artık belli oldu. Rome olarak adlandırılan modelle ilgili detaylar ise halen belli değil.



BlackBerry Hamburg teknik özellikleri!



Aşağıdaki ekran alıntısı GFXBench'in internet sitesine ait. Hamburg kod adıyla anılan telefonun model numarası STH100-x olarak belirtiliyor. Ancak cihazın hangi isimle satışa çıkacağı henüz bilinmiyor.



Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle kutusundan çıkması beklenen telefonda 5.2 inç büyüklükte Full HD çözünürlüğe sahip bir ekran bulunacak. 1080 x 1920 piksellik bu ekranın altında ise Qualcomm Snapdragon 615 yongası bekleniyor.



1.5 GHz hıza sahip 8 çekirdekli işlemciye ek olarak Adreno 405 GPU, 3 GB RAM, 16 GB depolama alanı gibi özellikler dikkat çekiyor. Telefonun arka tarafında 12 MP ve ön tarafında ise 8 MP çözünürlük sunan kameralar bekleniyor.



Telefonun ne zaman duyurulacağı, satışa çıkış tarihi ve satış fiyatı gibi detaylar ise henüz belli değil. Ancak BlackBerry, Priv modelinden sonra Android konusunda şansını bir kez daha denemekte kararlı görünüyor. İlgili ekran alıntısını aşağıda görebilirsiniz. BlackBerry Hamburg modeliyle ilgili detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



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