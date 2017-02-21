

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Gartner raporuna Kanadalı üreticiden cevap gecikmedi. BlackBerry, rapora ilişkin bir dizi değerlendirmede bulundu. İşte detaylar.



Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberde Gartnertarafından yayınlanan akıllı telefonlar ve işletim sistemlerine ilişkin raporu sizlerle paylaşmıştık. Bu raporda geçtiğimiz yıla ait bazı istatistikler yer alıyordu. İşin can alıcı noktası ise BlackBerry'ninpazardaki payının yüzde sıfır olarak lanse edilmesiydi. Blackberry, Gartner'ın hazırladığı bu rapora resmi kanallardan cevap verdi.



BB yetkilileri, yayınlanan rapordaki bir detaya dikkat çekerek artık ürettikleri telefonlardaAndroid işletim sistemikullandıklarını, oysa rapordaki belirtilen rakamların BlackBerry OSüzerinden belirlendiğini söyledi.



Yani diğer bir değişle, “BlackBerry'nin pazardaki payının sıfırlandığı falan yok” demek istediler. Açıkçası mantıklı olan da bu diyebiliriz. Çünkü BlackBerrygeçtiğimiz sene satışa sunduğu Privisimli modeli için milyonlarca sevkiyat gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Oysa Gartner raporunda belirtilen BlackBerry‘nin satış rakamları 300.000 adetin altındaydı.



Kanadalı akıllı telefon üreticisinin bu açıklamasıyla, ortaya çıkan yanlış anlaşılma da giderilmiş oldu. Bu arada dip not olarak belirtelim. BB, 26 Şubat'ta Barselona'da start alacak olan Mobil Dünya Kongresi'nde de yer alacak. Bir zamanlar cep telefonu pazarının lideri konumunda bulunan şirketin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modelini de bu MWC'de tanıtması bekleniyor.



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