Yeni amiral gemisi KEYone'ın çıkışına hazırlanan BlackBerry, önceki telefonlarını online mağazasından kaldırdı. Bu telefonlar arasında Priv ve Passport da var.



Yeni amiral gemisi KEYone'ın çıkışına hazırlanan BlackBerry, önceki telefonlarını online mağazasından kaldırdı. Bu telefonlar arasında Priv ve Passport da var.



Bildiğiniz gibi BlackBerry, yeni amiral gemisi KEYone'ın çıkışına hazırlıyor. Birkaç ay önce tanıtılan KEYone çok yakında ABD'de satışa çıkacak. Bu yeni telefonunun çıkışı için hazırlıklarını sürdüren şirket, eski telefonlarını online mağazasından kaldırdı. Şirketin mağazasından kaldırdığı bu telefonlar arasında son yıllarda çıkan Priv, Passport ve Classic gibi popüler telefonlar da yer alıyor.



2015 yılında çıkan ve BlackBerry'nin ilk Android telefonu olan Priv, ABD ve Kanada'daki online mağazalardan kaldırıldı. Telefon şimdilik Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde satılmaya devam ediyor. Ancak bu durumun da çok uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Çünkü Keyone yakında Avrupa'da da satışa çıkacak.



Bu arada Priv aksesuarları ise henüz satıştan kaldırılmış değil. Hem Amerika hem de Avrupa'daki Priv sahipleri, BlackBerry'nin online mağazasından aksesuar almaya devam edebilecek.



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