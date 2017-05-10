Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

blackberry eski telefonlarını mağazasından kaldırdı

BLACKBERRY ESKİ TELEFONLARINI MAĞAZASINDAN KALDIRDI

Yeni amiral gemisi KEYone'ın çıkışına hazırlanan BlackBerry, önceki telefonlarını online mağazasından kaldırdı. Bu telefonlar arasında Priv ve Passport da var.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 09:58
Puan Ver : Blackberry Eski Telefonlarını Mağazasından Kaldırdı(6/10)8


Yeni amiral gemisi KEYone'ın çıkışına hazırlanan BlackBerry, önceki telefonlarını online mağazasından kaldırdı. Bu telefonlar arasında Priv ve Passport da var.



Bildiğiniz gibi BlackBerry, yeni amiral gemisi KEYone'ın çıkışına hazırlıyor. Birkaç ay önce tanıtılan KEYone çok yakında ABD'de satışa çıkacak. Bu yeni telefonunun çıkışı için hazırlıklarını sürdüren şirket, eski telefonlarını online mağazasından kaldırdı. Şirketin mağazasından kaldırdığı bu telefonlar arasında son yıllarda çıkan Priv, Passport ve Classic gibi popüler telefonlar da yer alıyor.



2015 yılında çıkan ve BlackBerry'nin ilk Android telefonu olan Priv, ABD ve Kanada'daki online mağazalardan kaldırıldı. Telefon şimdilik Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde satılmaya devam ediyor. Ancak bu durumun da çok uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Çünkü Keyone yakında Avrupa'da da satışa çıkacak.



Bu arada Priv aksesuarları ise henüz satıştan kaldırılmış değil. Hem Amerika hem de Avrupa'daki Priv sahipleri, BlackBerry'nin online mağazasından aksesuar almaya devam edebilecek.



Nubia Z17 özellikleri ile dikkat çekiyor!








Etiketler: Blackberry  Eski  Telefonlarını  Mağazasından  Kaldırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER