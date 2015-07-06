Androidekosistemi 1 milyar 246 milyon kullanıcıya ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor.



Androidekosistemi 1 milyar 246 milyon kullanıcıya ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Samsung, LG, HTC ve Sony‘nin başını çektiği gurup Android ekosistemine yön vermeye çalışırken; özellikle Çinli Oppo, Xiaomi, ZTE, Vivo ve Huawei gibi üreticiler ise birbirinden inovatif ürünler ile farklı kullanıcı tercihlerini bizlere sunarak Android ekosisteminin bir ya da birkaç markanın tekeline geçmesinin önüne geçiyor.



Kanada'nın en büyük mobil üreticisi konumunda ki BlackBerry satıldı satılacak, battı batacak denirken firma yoluna bir şekilde devam etme kararı aldı. Hatta ülkemizde de bir gurup müteşebbis! “BlackBerry'i satın alalım” açıklamalarında bulunduysa da böyle bir durum gerçekleşmedi.



Kanadalı firma BlackBerry yaptığı tüm telefonlarda kendi geliştirdiği BlackBerry OS işletim sitemini kullanmaktaydı. BlackBerry OS 10 2013 yılında tanıtıldı ve işletim sistemi kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi ama marketi bildiğiniz çöldü..



Gelen bilgilere göre BlackBerry bu ay sonu itibariyle Galaxy S6 Edge gibi iki yana kıvrımlı ekrana sahip BlackBerry Edge modelini tanıtacak. BlackBerry Edge‘nin en önemli sürprizi ise ekranı değil; @evleaks tarafından sızdırılan görüntülere göre BlackBerry Edge Android işletim sistemi ile gelecek.



Bu şirket tarihinde bir ilk ve özellikle kullanıcıların nasıl bir tepki göstereceği büyük merak konusu. BlackBerry Edge‘nin teknik özellikleri ile ilgili bir şey söylemek imkansız fakat yayınlanan “sızıntı” fotoğraflara göre telefonun yine harici bir klavyeye sahip olacağını ve ekranının 5,2 inç civarında olacağını söyleyebiliriz.



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