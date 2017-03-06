Geçtiğimiz günlerde BBC100-1 kod ismi ile sızdırılan BlackBerry Aurora için yeni bir görsel ortaya çıktı. İşte konu ile ilgili detaylar.



Geçtiğimiz günlerde BBC100-1 kod ismi ile sızdırılan BlackBerry Aurora için yeni bir görsel ortaya çıktı. İşte konu ile ilgili detaylar.



Mobil Dünya Kongresi'nde sadece KEYoneisimli modelini duyuran BlackBerry'nin giriş segmentine hitap eden 2 yeni model üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.



KEYone'ın aksine ön yüzeyi tamamen ekranla kaplı olan (yani fiziksel klavye bulunmayan) bu modellerden ilki geçtiğimiz günlerde BBC100-1 kod ismi ile ortaya çıkmıştı.



BBC100-1kod ismi ile ortaya çıkan modelin asıl isminin BlackBerry Auroraolduğu iddia edildi. Henüz Kanadalı üretici tarafından doğrulanmayan bu iddiaya göre, BlackBerry Aurorakişi başına düşen gelirin belli bir seviyenin altında olduğu ülkelerde satışa sunulacak.



İlk olarakEndonezya'da satışa sunulması beklenen BlackBerry Aurora'ya ait bir görsel geçtiğimiz saatlerde internete sızdırıldı. Bu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.



Aurora, gücünü Qualcomm'un giriş seviyedeki yonga seti Snapdragon 425'ten alacak. Telefonun RAM miktarı şimdilik 3GB olarak lanse edilmiş olsa da büyük ihtimal 2GB'tı geçmeyecektir. 32GB MicroSD destekli dahili hafızaya sahip olan telefon 720p çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekranla gelecek. 3000 mAh gücündeki ortalama bir bataryadan beslenecek olan cihazın fiyatı ise şuan da kesinlik kazanmış değil.



Dip not olarak BlackBerry Aurora'nın çift sim kart desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Aurora, Kanadalı akıllı telefon üreticisinin giriş segmente hitap eden ilk modeli olma özelliğini de taşıyor.



Sony Xperia XZs ön inceleme MWC 2017 Özel