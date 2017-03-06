Ces Fuarında Neler Olacak
Transparan Akıllı Telefon
Çinliler Palm'i Aldı
Yeni İphone Se, Bu Ay Tanıtılabilir
Blackberry Aurora Ortaya Çıktı!
Blackberry Keyone Fiyatı Belli Oldu
Super Mcharge İle Donatılmış İlk Telefon 2018'de Gelecek
Çocuklarına Aldıkları Ayıcık Fidyeci Oldu
Minecraft Toplam Da Ne Kadar Sattı?
Borsa İstanbul 90 Bin Puanı Aştı!
Kuzey Kore Dört Füze Birden Fırlattı! Üçü Japonya'ya Düştü
Reis Filminin Ankara Galası Yapıldı
Olympiakos Şokta!
İstanbul'da Milyon Euroluk Uyuşturucu Yakalandı
Halk Oylamasına Doğru
Sesli Kimlik Dönemi Başlıyor
2017'de Bmw Ve Mercedes Arasında Büyük Savaş Olacak!
Başımızın Belası Migren Artık Tarih Oluyor!
Demet Şener Kutluay, İbrahim Kutluay'ı İcraya Verdi
Böyle Sakatlık Görülmedi!

blackberry aurora ortaya çıktı!

BLACKBERRY AURORA ORTAYA ÇIKTI!

Geçtiğimiz günlerde BBC100-1 kod ismi ile sızdırılan BlackBerry Aurora için yeni bir görsel ortaya çıktı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Tarih : 06 Mart 2017, 11:28
Puan Ver : Blackberry Aurora Ortaya Çıktı!(10/10)8


Geçtiğimiz günlerde BBC100-1 kod ismi ile sızdırılan BlackBerry Aurora için yeni bir görsel ortaya çıktı. İşte konu ile ilgili detaylar.



Mobil Dünya Kongresi'nde sadece KEYoneisimli modelini duyuran BlackBerry'nin giriş segmentine hitap eden 2 yeni model üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.



KEYone'ın aksine ön yüzeyi tamamen ekranla kaplı olan (yani fiziksel klavye bulunmayan) bu modellerden ilki geçtiğimiz günlerde BBC100-1 kod ismi ile ortaya çıkmıştı.



BBC100-1kod ismi ile ortaya çıkan modelin asıl isminin BlackBerry Auroraolduğu iddia edildi. Henüz Kanadalı üretici tarafından doğrulanmayan bu iddiaya göre, BlackBerry Aurorakişi başına düşen gelirin belli bir seviyenin altında olduğu ülkelerde satışa sunulacak.



İlk olarakEndonezya'da satışa sunulması beklenen BlackBerry Aurora'ya ait bir görsel geçtiğimiz saatlerde internete sızdırıldı. Bu görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.



Aurora, gücünü Qualcomm'un giriş seviyedeki yonga seti Snapdragon 425'ten alacak. Telefonun RAM miktarı şimdilik 3GB olarak lanse edilmiş olsa da büyük ihtimal 2GB'tı geçmeyecektir. 32GB MicroSD destekli dahili hafızaya sahip olan telefon 720p çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekranla gelecek. 3000 mAh gücündeki ortalama bir bataryadan beslenecek olan cihazın fiyatı ise şuan da kesinlik kazanmış değil.



Dip not olarak BlackBerry Aurora'nın çift sim kart desteğinin bulunduğunu da belirtelim. Aurora, Kanadalı akıllı telefon üreticisinin giriş segmente hitap eden ilk modeli olma özelliğini de taşıyor.



Sony Xperia XZs ön inceleme MWC 2017 Özel








Etiketler: Blackberry  Aurora  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER