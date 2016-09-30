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blackberry akıllı telefon piyasasından çekiliyor

BLACKBERRY AKILLI TELEFON PİYASASINDAN ÇEKİLİYOR

Zamanında en popüler ürünlerden gösterilen BlackBerry ürünleri artık piyasada nerdeyse yok seviyesine geldi. Birçok uzmana göre firma çok yakında akıllı telefon arenasından çekilebilir.

Tarih : 30 Eylül 2016, 15:50
Puan Ver : Blackberry Akıllı Telefon Piyasasından Çekiliyor(0/10)


Zamanında en popüler ürünlerden gösterilen BlackBerry ürünleri artık piyasada nerdeyse yok seviyesine geldi. Birçok uzmana göre firma çok yakında akıllı telefon arenasından çekilebilir.



Uzun zamandır akıllı telefon piyasasında birçok büyük üreticinin zorlandığını biliyoruz. Bunlardan önde gelenlerden olan BlackBerry ise şimdilerde akıllı telefon piyasasından çekilmeyi düşünüyor. Ve bu iddia ise birçok uzman analizci tarafından destekleniyor.



BlackBerry Ar-Ge çalışmalarına en çok destek ayıran şirketler arasında geliyor. Gelirinin yüzde 65 civarını araştırmalara ayırırken, akıllı telefon piyasasından ise yüzde 1 gibi ufak bir rakamdan daha az pay alıyor. Ve firmanın bu bölümü kapatacağına en büyük kanıt ise 27 Eylül tarihine kadar yüzde 40 indirim oranı yapılacak olması.



Firmanın donanım kısmından çekilip daha çok yazılıma odaklanacağı söyleniyor. Ve pazar payı bize bu piyasadan çekilme hamlesiyle kendi adına doğru bir seçim yaptığını gösteriyor.



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Etiketler: Blackberry  Akıllı  Telefon  Piyasasından  Çekiliyor    haber

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