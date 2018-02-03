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Bjk Tv, Uzatmada Gelen Golden Sonra Yıkıldı
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BJK TV, uzatmada gelen golden sonra yıkıldı

BJK TV, UZATMADA GELEN GOLDEN SONRA YIKILDI

BJK TV, 2-2 biten Bursaspor maçında Negredo'nun uzatma dakikalarında attığı golden sonra adeta yıkıldı.

Tarih : 03 Şubat 2018, 12:10
Puan Ver : Bjk Tv, Uzatmada Gelen Golden Sonra Yıkıldı(9/10)5

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kalırken maçın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu.

Negredo'nun uzatma dakikalarında attığı beraberlik golünün ardından BJK TV stüdyosu adeta yıkıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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