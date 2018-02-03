BJK TV, UZATMADA GELEN GOLDEN SONRA YIKILDI
BJK TV, 2-2 biten Bursaspor maçında Negredo'nun uzatma dakikalarında attığı golden sonra adeta yıkıldı.
Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bursaspor ile 2-2 berabere kalırken maçın son dakikaları büyük heyecana sahne oldu.
Negredo'nun uzatma dakikalarında attığı beraberlik golünün ardından BJK TV stüdyosu adeta yıkıldı.
Kaynak: haberinburada
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