BJK-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ligde Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki derbi heyecanına saatler kaldı. Liderlik yarışı veren iki takımın mücadelesine tanık olacağımız Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Derbi bilet fiyatları...
Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşması kapsamında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçı 24 Eylül Cumartesi günü, saat 20:00'da, Lig TV kanalından canlı izlenebilecek. Bu maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
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