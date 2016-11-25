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bjk - başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda ?

BJK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ?

26 Kasım Cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Başakşehir maçı LigTV'den canlı yayınlanacak.

Tarih : 25 Kasım 2016, 15:23
Puan Ver : Bjk - Başakşehir Maçı Saat Kaçta Hangi Kanalda ?(6/10)4


26 Kasım Cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Başakşehir maçı LigTV'den canlı yayınlanacak.



Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmanın CANLI-GRAFİKLİ anlatımı fanatik.com.tr'de olacak. Mücadelenin canlı anlatımını da Fanatik Tv'den izleyebilirsiniz...



 



kaynak:fanatik








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