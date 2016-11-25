BJK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ?
26 Kasım Cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Başakşehir maçı LigTV'den canlı yayınlanacak.
26 Kasım Cumartesi günü Vodafone Arena'da oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Başakşehir maçı LigTV'den canlı yayınlanacak.
Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşmanın CANLI-GRAFİKLİ anlatımı fanatik.com.tr'de olacak. Mücadelenin canlı anlatımını da Fanatik Tv'den izleyebilirsiniz...
kaynak:fanatik
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