BİZİMKİLER'İN KAPICI CAFER'İNDEN KÖTÜ HABER! FELÇ GEÇİRDİ
13 yıl Bizimkiler dizisinde kapıcı Cafer'i canlandıran usta oyuncu Ercan Yazgan, felç geçirdi. Yazgan'ın tedavi altında olduğu öğrenildi.
Usta oyuncu Ercan Yazgan, geçen Cumartesi günü geçirdiği felç sonucu Sultanbeyli'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yazgan'ın sağlık duuumunun aldığı fizik tedavi ile iyiye gittiği öğrenildi.
ERCAN YAZGAN KİMDİR?
Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop'ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki Şoför ismet karakteriyle tanındı.
1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise Kapıcı Cafer tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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