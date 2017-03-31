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bizim emre mor ile alakamız yok

BİZİM EMRE MOR İLE ALAKAMIZ YOK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, dün transfer için Londra'ya uçtu.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:21
Puan Ver : Bizim Emre Mor İle Alakamız Yok(5/10)2


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, dün transfer için Londra'ya uçtu. Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlı yöneticiler, scout ekibinin belirlediği bir kaç ismi hem izleyecek hem de görüşmeler yapacak.



Öte yandan Orman ve Güner'in, Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan ile aynı uçakta olması, kafalara uçakta transfer zirvesi mi yapılıyor sorularını getirdi. Sosyal medyadaki bu dedikodu için Beşiktaş cephesi, "Emre Beşiktaş'ın gündeminde yok. Emre ile ilgilenmiyoruz" açıklamasını yaptı.



 



kaynak:sabah

 








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