

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan Külliye'de yaptığı konuşmada, 15 Temmuz FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin ardından Batı'nın duyarsızlığına işaret ederek, "Telefonla aradıklarında bizden ziyade darbecilerin durumunu merak ediyorlar. FETÖ'nün PKK'nın DAEŞ'in gerçek yüzünü muhataplarımıza anlatmaya devam edeceğiz" dedi.







Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "OHAL Bakanlar Kurulu kararıyla anayasaya uygun bir şekide ilan edilmiş ve uygulamaya konulmuştur" dedi. Erdoğan'ın konuşmasında şunları kaydetti:







O gece bir millet ayağa kalkmıştır. Vücudunu kurşunlara, bombalara siper etmiştir. Öyle zannediyorum ki, dünyada da bunun benzeri pek yoktur. Bu millete saygı duyulur, bu millet alnından öpülesi millettir.







O gece meydanlara çıkanlar, bu yolun sonunun şahadete çıkabileceğini biliyordu. Kimi evinden çıkarken, kimi yolda aileleriyle helalleşirken hiçbirinde en küçük pişmanlık emaresi yoktu.







Bugüne kadar pek çok şehit yakınımızla, gazilerimizle görüştüm, görüşmeye devam edeceğim. Tankların önünde yatanlar seçkinler değildi, bu ülkenin ortalama vatandaşıydı.







"SORDUĞUNUZ ZAMAN İNSAN HAKLARI DİYORLAR"







Suriye'de yaşanan insani krizin ürünü olan göçmen meselesi Avrupa'yı titretiyor. 3 milyon vatandaşa bu millet bakıyor. Bu milletin asaleti buradan geliyor. Bu millet varil bombalarından kaçanlara yüreğini açacak kadar asil. Sorduğunuz zaman insan hakları diyorlar.







(Uluslararası Af Örgütünün açıklamaları) Bu açıklamaları yapacağına çık gel buralarda neler yaşanmış. İnsanlar nasıl şehit edilmiş. Gel bunlar gör. Sonra açıklama yap. Sana düşen budur. Sen duyduklarınla hareket edersen kusura bakma sana saygı duyulmaz.







Sayın Başkan bunu gayet iyi bilir. Almanya'da o çete eylemlerini tırmandırdığında bu ülke idam cezasını geri getirmeyi tartışmıştır. Hal böyle iken biz terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalmamıza rağmen bizim idam tartışması yapmamıza bile tahammül edemiyorlar. Kim? Avrupa!







"İDAM KARARINI TBMM VERECEKTİR"







Bu kararı TBMM verecektir. Eğer millet böyle bir talebi oraya iletirse orası bunu tartışır. İşte Fransa 9 aydır OHAL yaşıyor. Biz de daha 3 ay olmadı. Darbe girşiminin üzerinden tam bir ay geçti. FETÖ mensubu teröristlerin katlettiği 240 kardeşimizin durumunu soran yok ama gözaltıları görevden almaları konuşuyorlar.







Telefonla aradıklarında bizden ziyade darbecilerin durumunu merak ediyorlar. FETÖ'nün PKK'nın DAEŞ'in gerçek yüzünü muhataplarımıza anlatmaya devam edeceğiz.