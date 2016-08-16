'BİZDEN OLMAYAN PİLOT OLAMAZ!'
Yalçın Bayer: 2000'lerin sonuna doğru Washington'da görev yapan Havacı Tuğgeneral, çevresindekilere FETÖ'yü işaret ederek, "Bizden olmayanlar, Hava Kuvvetleri'ndeki pilotaj eğitimini bitiremezler, pilot olamazlar" diyordu...
15 Temmuz darbe girişiminde en dehşet verici eylemlere Hava Kuvvetleri bünyesindeki cuntacılar imza atmıştı. Bunun nedenlerinden birini Hürriyet yazarı Yalçın Bayer bugün köşesine taşıdı.
Bayer aynı zamanda THK Üniversitesi'nin TSK'ya pilot yetiştirip yetiştiremeyeceğiyle ilgili de çarpıcı bilgiler paylaştı.
Washington'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer ülkelerden farklı olarak general seviyesinde temsil edildiğini belirten Bayer, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri adına birer tuğgeneral Washington'da görev yapar" hatırlatması yaptı.
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