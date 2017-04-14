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biz yaşlı bir takımdık!

BİZ YAŞLI BİR TAKIMDIK!

Galatasaray'ın eski hocası Riekerink, ayrılığının ardından ilk kez SABAH'a konuştu

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:16
Puan Ver : Biz Yaşlı Bir Takımdık!(8/10)9


Beşiktaş'ın 5 puan gerisindeydik. Başarı için arzumuz vardı, şampiyon da olabilirdik. Kayseri'ye karşı üzüntü verici bir yenilgi aldık.



Yaşlı bir ekiptik. Bireysel yetenekleri kullanmaya çalıştık. Yaşlıların kontratları vardı... Bu yüzden 'gençler alınmalı' demek dışarıdan daha kolay!..



Fantastik bir yıl geçirdim, 2 kupa kazandık ve benim için büyük bir deneyim oldu. Taraftarın bana 'Bey' demesini asla unutmayacağım.



 



kaynak:sabah








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