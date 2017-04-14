

Beşiktaş'ın 5 puan gerisindeydik. Başarı için arzumuz vardı, şampiyon da olabilirdik. Kayseri'ye karşı üzüntü verici bir yenilgi aldık.







Yaşlı bir ekiptik. Bireysel yetenekleri kullanmaya çalıştık. Yaşlıların kontratları vardı... Bu yüzden 'gençler alınmalı' demek dışarıdan daha kolay!..







Fantastik bir yıl geçirdim, 2 kupa kazandık ve benim için büyük bir deneyim oldu. Taraftarın bana 'Bey' demesini asla unutmayacağım.











kaynak:sabah