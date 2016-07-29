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'biz vatan haini değiliz' diyerek intihar etti!

'BİZ VATAN HAİNİ DEĞİLİZ' DİYEREK İNTİHAR ETTİ!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tankta intihar eden astsubaya vatandaşların yardımı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 13:16
Puan Ver : 'biz Vatan Haini Değiliz' Diyerek İntihar Etti!(9.7/10)12


15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir tankta bulunan astsubay intihar etti. İntihar sonrası yaşananlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı. Tank içerisinde intihar ettiği belirtilen Astsubay Ferhat Daş'ı çevrede toplanan vatandaşların olduğu yerden çıkartarak ambulansa taşıması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ambulansın gitmesi sonrasında polis ekipleri tankta bulunan diğer askerleri teslim aldı. Askerleri polis merkezine götüren ekip aracına  Orhanlı gişeleri yakınında ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda polis Ozan Özen şehit oldu.








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