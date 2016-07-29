

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir tankta bulunan astsubay intihar etti. İntihar sonrası yaşananlar havalimanının güvenlik kameralarına yansıdı. Tank içerisinde intihar ettiği belirtilen Astsubay Ferhat Daş'ı çevrede toplanan vatandaşların olduğu yerden çıkartarak ambulansa taşıması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Ambulansın gitmesi sonrasında polis ekipleri tankta bulunan diğer askerleri teslim aldı. Askerleri polis merkezine götüren ekip aracına Orhanlı gişeleri yakınında ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda polis Ozan Özen şehit oldu.