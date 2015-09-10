O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

biz üzülmüyoruz dedi, işten çıkarıldı

BİZ ÜZÜLMÜYORUZ DEDİ, İŞTEN ÇIKARILDI

Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan üç yaşındaki Aylan Kurdi'ye saygısızlık yapan Alman ırkçı işten atıldı.

Tarih : 10 Eylül 2015, 09:11
Puan Ver : Biz Üzülmüyoruz Dedi, İşten Çıkarıldı(8/10)8


DHA muhabiri Nilüfer Demir'in çektiği fotoğrafı Facebook'ta paylaşarak "Berlin wehrt sich- Berlin kendini savunuyor" adlı kullanıcı ismiyle, "Biz üzülmüyoruz, aksine seviniyoruz! O sadece bir mülteci; bir mülteci daha azaldı: Deniz çok sayıda mülteciyi yuttu" ifadelerini kullanan 26 yaşındaki Benjamin Sch., çalıştığı firmadan çıkarıldı.








Etiketler: Biz  Üzülmüyoruz  Dedi  İşten  Çıkarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER