BİZ ÜZÜLMÜYORUZ DEDİ, İŞTEN ÇIKARILDI
Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan üç yaşındaki Aylan Kurdi'ye saygısızlık yapan Alman ırkçı işten atıldı.
DHA muhabiri Nilüfer Demir'in çektiği fotoğrafı Facebook'ta paylaşarak "Berlin wehrt sich- Berlin kendini savunuyor" adlı kullanıcı ismiyle, "Biz üzülmüyoruz, aksine seviniyoruz! O sadece bir mülteci; bir mülteci daha azaldı: Deniz çok sayıda mülteciyi yuttu" ifadelerini kullanan 26 yaşındaki Benjamin Sch., çalıştığı firmadan çıkarıldı.
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