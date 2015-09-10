

DHA muhabiri Nilüfer Demir'in çektiği fotoğrafı Facebook'ta paylaşarak "Berlin wehrt sich- Berlin kendini savunuyor" adlı kullanıcı ismiyle, "Biz üzülmüyoruz, aksine seviniyoruz! O sadece bir mülteci; bir mülteci daha azaldı: Deniz çok sayıda mülteciyi yuttu" ifadelerini kullanan 26 yaşındaki Benjamin Sch., çalıştığı firmadan çıkarıldı.