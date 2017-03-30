BİTMEYEN ÇİLE EMMANUEL EMENİKE
Fenerbahçe yönetimi tarafından devre arası kadro dışı bırakılan, transfer sezonunun bitmesinin ardından tekrar Samandıra'ya geri dönen Emenike, her hareketiyle teknik heyeti çıldırtmaya devam ediyor.
Fenerbahçe yönetimi tarafından devre arası kadro dışı bırakılan, transfer sezonunun bitmesinin ardından tekrar Samandıra'ya geri dönen Emenike, her hareketiyle teknik heyeti çıldırtmaya devam ediyor.
Nijeryalı golcü, bu kez de ağrıları olduğu bahanesiyle üst üste iki antrenmana çıkmadı. Ancak oyuncunun herhangi bir sakatlığı olmadığı öğrenildi. Bu arada Danimarka'nın, Romanya ile oynadığı milli maçta kafasına aldığı darbe ile oyunu tamamlayamayan Simon Kjaer, dün takımla birlikte idmana çıktı ve oynamasına engel bir durum olmadığı belirtildi.
kaynak:sabah
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