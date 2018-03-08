Atletico Madrid, Turu İlk Maçtan Bitirdi
Eski Beşiktaşlı Attı, Lyon Deplasmanda Kazandı
Trump, Çelik Ve Alüminyum İçin Ek Vergi Kararını İmzaladı
Mesut Özilli Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nu Üzdü
Ömer Topraklı Dortmund, Evinde Yıkıldı
Usta Oyuncu Ercan Yazgan'dan Acı Haber Geldi
Alperen Ocakları Başkanı'na Silahlı Saldırı!
Türkiye Ve Abd'nin Normalleşme Süreci Toplantıları Sürecek
Trabzonspor Olağanüstü Kongre Kararı Aldı
Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ı Fena Bombaladı: Cahil Geldi, Cahil Gidecek
Tübitak İle Ortak Çalışma Başlatıldı! Yerli E-Posta Geliyor
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'e Büyük Onur!
Anadolu Efes Evine Dağıldı
Kadınların Avşar'a Tepkisi Bitmek Bilmiyor
Karlov Suikastinin Şifresini Rus Uzmanlar Da Çözemedi
İstediği Partiye Oy Vereceklerle Cinsel İlişkiye Girme Sözü Verdi
Fenerbahçe, Derbide Galatasaray'ı Devirdi
Dünya Devleri, Berke Özer İçin Sıraya Girdi
Türkiye'nin Kredi Notunu Düşüren Moody's'e Hükümetten Tepki Geldi
Emine Erdoğan Artık İnstagram'da! İlk Paylaşımını Yaptı

Bitlis'ten Acı Haber! Mayına Basan Güvenlik Korucusu Şehit Oldu

BİTLİS'TEN ACI HABER! MAYINA BASAN GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU

Bitlis'in Yukarı Ölek Köyü kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında mayına masan bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Tarih : 08 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Bitlis'ten Acı Haber! Mayına Basan Güvenlik Korucusu Şehit Oldu(8/10)4

Bitlis'in Yukarı Ölek köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basan güvenlik korucusu Sedat Aktaş, şehit oldu.

MAYINA BASARAK ŞEHİT DÜŞTÜ

Yukarı Ölek köyü kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, güvenlik korucusu Sedat Aktaş, PKK'lı teröristlerce döşenen mayına bastı. Aktaş, olay yerinde şehit oldu.

CENAZESİ BÖLGEDEN ALINDI

Bölgeden alınan şehit korucunun cenazesi, Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit korucu Aktaş için İl Jandarma Komutanlığı önünde bugün tören düzenleneceği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bitlis  Ten  Acı  Haber  Mayına  Basan  Güvenlik  Korucusu  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER