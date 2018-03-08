BİTLİS'TEN ACI HABER! MAYINA BASAN GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT OLDU
Bitlis'in Yukarı Ölek Köyü kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında mayına masan bir güvenlik korucusu şehit oldu.
Bitlis'in Yukarı Ölek köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basan güvenlik korucusu Sedat Aktaş, şehit oldu.
MAYINA BASARAK ŞEHİT DÜŞTÜ
Yukarı Ölek köyü kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin yaptığı arazi arama tarama faaliyetleri sırasında, güvenlik korucusu Sedat Aktaş, PKK'lı teröristlerce döşenen mayına bastı. Aktaş, olay yerinde şehit oldu.
CENAZESİ BÖLGEDEN ALINDI
Bölgeden alınan şehit korucunun cenazesi, Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit korucu Aktaş için İl Jandarma Komutanlığı önünde bugün tören düzenleneceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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