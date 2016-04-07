

Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda yaralanan korucunun şehit olduğu bildirildi.







Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir korucunun ağır yaralandığı belirtildi.







Korucunun, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" ifadesi yer aldı.