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BİTLİS'TEN ACI HABER: 1 KORUCU ŞEHİT OLDU


BİTLİS'TEN ACI HABER: 1 KORUCU ŞEHİT OLDU
Tarih : 07 Nisan 2016, 09:33
Puan Ver : Bitlis'ten Acı Haber: 1 Korucu Şehit Oldu(10/10)7


Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda yaralanan korucunun şehit olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü  mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir korucunun ağır yaralandığı  belirtildi.



Korucunun, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen  kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve  üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet,  şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile  yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" ifadesi yer aldı.








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