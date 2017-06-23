BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin naaşı, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Talat Bildirici'nin naaşı, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.
Adana'da Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morgundan alınan Bildirici'nin cenazesi, askeri araçla Kozan ilçesi Çamdere Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine getirildi.
Burada Bildirici'nin yakınlarından helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Horzum Yaylası'na götürüldü.
Bu sırada, şehidin 6 aylık hamile eşi Şeyda Bildirici, cenazeyi taşıyan araçtan inerek eşinin tabutuna sarılıp, "Aşkım bak beni istemeye geldiğin gün giydiğim gömleği giydim de geldim." diye gözyaşı döktü.
kaynak:haberler
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