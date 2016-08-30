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BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU


BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Tarih : 30 Ağustos 2016, 16:50
Puan Ver : Bitlis'teki Terör Operasyonu(0/10)


Bitlis'te yol keserek bir polis ve öğretmeni yaralayan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.



Bitlis Valisi Ahmet Çınar, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarınca sabah saatlerinde kesilen Bitlis-Diyarbakır karayolunun, servis yollarından çift yönlü ulaşıma açıldığını söyledi.








Etiketler: Bitlis  Teki  Terör  Operasyonu    haber

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