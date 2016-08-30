BİTLİS'TEKİ TERÖR OPERASYONU
Bitlis'te yol keserek bir polis ve öğretmeni yaralayan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.
Bitlis Valisi Ahmet Çınar, yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarınca sabah saatlerinde kesilen Bitlis-Diyarbakır karayolunun, servis yollarından çift yönlü ulaşıma açıldığını söyledi.
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