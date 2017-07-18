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Bitlis'te Yeşil Listedeki Terörist Öldürüldü

BİTLİS'TE YEŞİL LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında Bitlis'te gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Bitlis'te Yeşil Listedeki Terörist Öldürüldü(10/10)6

Güvenlik güçlerince Bitlis'te yürütülen operasyonda öldürülerek etkisiz hale getirilen iki teröristten birisinin, bölücü terör örgütünün sözde Garzan eyaleti 5'li yürütmede görevli, sözde Hizan sorumlusu ve terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride olduğu bildirildi.

SABAH SAATLERİNDE ÇATIŞMA ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Esen Mahallesi Şeyhhabip Tepe bölgesinde bugün gerçekleştirilen operasyonda, saat 07.30 sıralarında teröristlerle çatışma çıktı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 biksi makineli tüfek ile 4 adet AK-47 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

ADI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 'YEŞİL' LİSTESİNDE

Teröristlerden birisinin, bölücü terör örgütünün sözde Garzan eyaleti 5'li yürütmede görevli, aynı zamanda sözde Hizan sorumlusu "Kia Koçer" kod adlı Ali Ulaş olduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde "yeşil" kategoride yer aldığı tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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