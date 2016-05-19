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BİTLİS'TE TERÖR SALDIRISI: 2 ASKER YARALI


BİTLİS'TE TERÖR SALDIRISI: 2 ASKER YARALI
Tarih : 19 Mayıs 2016, 08:50
Puan Ver : Bitlis'te Terör Saldırısı: 2 Asker Yaralı(6/10)7


Bitlis'in Tatvan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tokaçlı köyü kırsalında terörle mücadele kapsamında, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup teröristle karşılaştı.



Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine, çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.








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