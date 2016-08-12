

Bitlis'in Ahlat ilçesinde terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ahlat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Ahlat-Adilcevaz karayolunda şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.



Otomobillerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



Olayla ilgili aralarında HDP İl Genel Meclis üyesinin de bulunduğu 8 zanlı, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.