BİTLİS'TE TERÖR OPERASYONU! 13 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bitlis' in Tatvan ilçesine bağlı 7 köyde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 12 PKK' lı ölü, 1 PKK' lı sağ ele geçirildi.
Bitlis' in Tatvan ilçesine bağlı 7 köyde sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 12 PKK' lı ölü, 1 PKK' lı sağ ele geçirildi.
kaynak:sabah
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